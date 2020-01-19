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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

أخبار الرياضة ليلا .. التفاحة الفاسدة بالأهلي .. ورطة لاتحاد الكرة .. حوار محمد صلاح

الأحد 19/يناير/2020 - 08:03 ص
صالح جمعة - محمد
صالح جمعة - محمد صلاح
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

رحيل جيرالدو .. أزارو يرفض عرضا مغريا من الاتفاق السعودي
كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن تلقي وليد أزارو مهاجم الأهلي ، عرض مغري من نادي الإتفاق السعودي ، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الحالية.

أحمد مرتضى: ستحدث مجازر إذا فعل الزمالك مثل برشلونة |شاهد
أعرب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن استيائه الشديد تجاه ما يتعرض له ناديه من حرب ممنهجة، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

مواجهة مان يونايتد .. محمد صلاح يكسر حاجز الصمت ويتحدث عن تطور أدائه ومنافسة ماني
تحدث محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومنتخب مصر، في حديث لشبكة سكاي سبورتس عن مباراة مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها اليوم الأحد، وحلم الريدز في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاما.

حتحوت: اتحاد الكرة فى ورطة حال تأهل الأهلى والزمالك بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وضعت نفسها فى مأزق كبير بعد تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري ، والأهلي مع إنبي ، ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

تفاحة فاسدة .. فايلر يحاول التخلص من صالح جمعة.. وتصرف غير متوقع من عبد الحفيظ
جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلبه برحيل صالح جمعة لاعب الوسط عن القلعة الحمراء وعدم تواجده في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

تعليق مصطفى يونس على ترشح شوبير لرئاسة اتحاد الكرة
علق مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على ترشح الإعلامي أحمد شوبير لرئاسة اتحاد الكرة.

عبد الستار صبري: صالح سليم كان وكيل أعمالي ومنحني عقد الأهلي .. فيديو
كشف ‏عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق عن طلبه الانضمام للأهلي حينما كان لاعبا، مؤكدا أنه تحدث مع عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء حينها.
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