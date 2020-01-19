وزيرة الصحة: البياضية أول مستشفى متخصص في النساء والولادة بجنوب الصعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفى البياضية سيصبح أول مستشفى متخصص في النساء والولادة بجنوب الصعيد، مؤكدة أن المستشفى سيخدم محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة لها.





جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بالمستشفى، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمستشفى، وأكدت تطوير المستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة، كما وجهت بتوفير تجهيزات المستشفى الطبية وغير الطبية، وتوريدها بشكل عاجل تزامنًا مع الانتهاء من أعمال التجهيزات والإنشاءات، مشيرة إلى أن المستشفى سيقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة.





وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات للمنشآت الطبية بالمحافظة طبقا للجدول الزمني المحدد، مشددة على الاهتمام بنوع وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضرورة شعور المواطنين بخدمة طبية غير مسبوقة تزامنًا مع تطبيق المنظومة الجديدة.





كما وجهت الوزيرة الشكر لمحافظ الأقصر لمتابعته الحثيثة التي كان من شأنها الإسراع في معدلات التنفيذ وتطوير المنشآت الطبية.





لفت "مجاهد" إلى أن المستشفى يخدم 75 ألف نسمة بتكلفة إنشائية بلغت 209 ملايين جنيه، موضحًا أن المستشفى يتكون من دور أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 26 سريرًا غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات.





كما تفقدت الوزيرة أعمال التطوير بالمبنى القديم للمستشفى والذي سيصبح مركزًا لطب الأسرة، وقسم للغسيل الكلوي، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع سرعة الانتهاء من أعمال الوجهات وتنسيق الموقع العام للمستشفى.



