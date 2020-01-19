الوزراء: تقدم مصر 4 مراكز في مؤشر أفضل الدول 2020





نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تقدم مصر 4 مراكز في مؤشر افضل الدول 2020 .



وأضاف الإنفوجراف أن أعلى 3 دول في المؤشر عام 2019 في المركز الأول سويسرا وحصلت كندا على المركز الثاني بينما حصلت اليابان على المركز الثالث.



وأضاف مركز المعلومات أن مصر واصلت تقدمها في مؤشر أفضل الدول، إذ احتلت المركز 36 عالميًا في إصدار 2020 بعدما جاءت في المركز 40 في الإصدار السابق، كما احتلت مصر هذا العام المركز الثاني عربيًا بناءً على قوتها الاستراتيجية والسياسية والثقافية وتراثها التاريخي وقدرتها على مواكبة محركات التغيير ودفع عجلة التنمية.