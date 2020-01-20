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سيارات

كيا تعمل على فئة فاخرة من تيليورايد

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
بعد النجاح الذي حققته كيا تيليورايد في الأسواق العالمية كافة، أفادت تقارير عدة أن كيا تعمل على فئة فاخرة جدًا من سيارتها الجديدة.

الفئة الفاخرة من تيليورايد ستحصل على تعديلات مميزة تبرزها فورًا وستبدأ من الطلاء الخارجي الذي سيكون بدرجتين، الأولى للسقف والثانية لهيكل السيارة، إضافة إلى ألوان خاصة للداخلية مع توفير أزرار فاخرة بشكل أكبر وتوفير كروم أسود بشكل مكثف حول السيارة.

لا توجد أخبار حول قوة هذه الفئة ويتوقع أن تحتفظ كيا بنفس المحرك لها وهو محرك V6 بسعة 3.8 لتر ينتج قوة تبلغ 291 حصان و262 رطل-قدم من العزم ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

هذه التعديلات قد ترفع من حصة تيليورايد أكثر في السوق، بالرغم من نجاحها بالمقارنة مع منافساتها وطرحت هي وهيونداي باليسايد في نفس الوقت ولكن من الواضح أن كيا تفوقت على هيونداي في هذه الفئة.
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