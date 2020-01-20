أحمد موسى: 216 مليار دولار عائد النفط أنفقها السراج على الدول منذ عام 2016

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أنفق 216 مليار دولار على الدول الداعمة له منذ عام 2016، لافتا إلى أن الشركة الوطنية في طرابلس؛ هي التي لديها الحق في تصدير النفط.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الشعب الليبي لم يستفيد من عائدات النفط الليبي ولكن من استفاد الإرهابيين والدول الداعمة له، مشيرا إلى أن تركيا حصلت على مليارات الدولارات من "السراج" مقابل الدعم.



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الدول المشاركة في مؤتمر برلين أكدت أن ليبيا أرض خصبة للمنظمات الإرهابية.