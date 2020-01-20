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رياضة

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:11 م
شعار الدورى الممتاز
شعار الدورى الممتاز
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عمرو الحلوانى
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة مع أسوان عصر اليوم بملعب أسوان فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ويسعى فريق وادى دجلة إلى تحقيق الفوز بمباراة اليوم من أجل مواصلة العروض القوية فى الفترة الأخيرة بعد أن كان الفريق تعادل مع الإنتاج الحربي وفاز على سموحة فى المباراتين الماضيتين .

وفى المقابل يبحث أسوان بقيادة مدربه مجدى عبدالعاطى عن تحقيق الفوز بعد العرض القوى الذى قدمه الفريق فى آخر مبارياته أمام المصري والتعادل معه بهدفين لكل منهما .

ويمتلك وادى دجلة 10 نقاط محتلا بها المركز الـ 16 فى جدول ترتيب الدوري ، بينما يقع أسوان فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط .
ومن المقرر أن تنطلق مباراة أسوان ووادى دجلة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون سبورت ونايل سبورت .

وفى الجولة ذاتها ، يلعب فريق طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى بملعب جهاز الرياضة فى مباراة من المقرر أن تكون قوية بين الفريقين .

ويمتلك طلائع الجيش 11 نقطة محتلا بها المركز الـ 14 ، بينما يقع الاتحاد السكندرى فى المركز الرابع برصيد 22 نقطة .

وتنطلق أحداث مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد فى تمام الساعة الخامسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون سبورت ونايل سبورت .
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