شيرى عادل تشعل السوشيال بصورة من دبى

نشرت الفنانة شيرى عادل صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك أثناء تواجدها فى دبى أمام أحد المولات الكبرى.



وعلقت شيرى عادل قائلة : "استمتعت كثيرا بالسوق فى دبى والترفيه هناك.



وكانت شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال زيارتها لدبي.



وظهرت شيري عادل من أعلى برج خليفه وعلقت على الصورة قائلة "يالها من تجربة سيرياليه استكشاف أعلى صاله في العالم لقد تناولت الفطور حرفيا في الغيوم مع إطلالة بانورامية علي أفق دبي الخلابة".



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منورة دبي كلها" و "الجميلة منورة دبي" و "عسل".



وأعلنت شيري عادل، مؤخرا، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.



وكان أحدث أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.