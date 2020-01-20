أخبار نادي الزمالك.. حقيقة رحيل إمام عاشور.. حسم مصير بوطيب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين 20 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:





يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية علي هامش مران الفريق مع الكونغولي كاسونجو .





أعلن نادي الترجي التونسي اليوم الاثنين، إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الجزائري عبد الرحمن مزيان قادمًا من نادي العين الإماراتي، ضمن فترة الانتقالات الشتوية.





كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تماثل محمد حسن لاعب الفريق للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.





رفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة رحيل إمام عاشور لاعب الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





استقر مجلس ادارة نادي الزمالك ، استمرار المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق مع الأبيض لنهاية الموسم الجاري بعد تعثر فسخ التعاقد.