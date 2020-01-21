جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب ملابس جاهزة غير خالصة الرسوم

أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية والحقائب أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.





وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له، إنه تم ضبط 3 سيارات بها كمية كبيرة من الملابس والأحذية والحقائب أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 560 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية 409 آلاف و500 جنيه.





وأشار إلى أن علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، والتحفظ على المضبوطات.