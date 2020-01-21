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ثقافة

مدير متحف المنيل يكشف سر سعادة الشباب الأفريقي بزيارة القصر..صور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:30 ص
متحف المنيل
متحف المنيل
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علاء المنياوي
يعيش متحف قصر محمد علي في المنيل انتعاشة هذه الأيام،وذلك مع توافد الزيارات عليه، سواء من الزوار والسائحين العاديين،أو الوفود الرسمية وأخرها شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادةAPLP.

وكان د.ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف حريصا على استقبالهم، ورحب بهم في القصر ومصر بلد الحضارات،حيث أبدى الشباب الأفريقيون سعادتهم بالقصر، والذي يعد من كنوز العمارة والفنون الإسلامية في العصر الحديث.

من جانبه قال د.ولاء الدين بدوي مدير عام القصر أن هذا البرنامج يأتي في دور مصر الريادي ورئاستها للاتحاد الافريقي هذا العام،كما يأتي أيضا ضمن دور وزارة السياحة والاثار في تحفيز الشباب الافريقي،لمعرفة التراث والحضارة المصرية من كافة الحقب التاريخية.

وتابع:ويأتي متحف قصر المنيل كمنارة القصور التاريخية والعصر الحديث،وقد إستقبل اكثر من 80 شاب من شباب افريقيا من جميع الدول المشاركة في الاتحاد الافريقي.

وأضاف:وقد ابدوا سعادتهم البالغة بالقصر والفنون والعمارة الاسلامية،والتقطوا صورا لنشرها علي صفحاتهم الشخصية الفيس بوك والانستجرام دعاية سياحية لمصر ومحبة لها،خاصة انها تحتضن جميع الشعوب الافريقية.
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