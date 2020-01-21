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أخبار العالم

بعد الصين وكوريا الجنوبية..دولة جديدة تعلن أول حالة اشتباه في الإصابة بالفيروس الغامض

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:55 ص
استراليا تعلن أول
استراليا تعلن أول حالة اشتباه في الإصابة بالفيروس الغامض
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دعاء أبوهشيمة
لم تسلم جهود السلطات في جميع أنحاء العالم الاحترازية  لمنع انتشار فيروس الصين الغامض؛ حيث أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، عن أول حالة اشتباه في إصابة شخص بالفيروس الغامض الذي ظهر في الصين مؤخرا.

وقد سجلت كوريا الجنوبية، أمس الإثنين، أول إصابة بفيروس يعتقد أنه "كورونا" المنتشر في الصين عقب دخول مواطن صيني أراضيها.

وقبل أسبوع، كشفت الصين عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الغامض خلال عطلة نهاية الأسبوع الناجم عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا التي ما يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.

وكانت الصين قد أعلنت يوم الجمعة عن 4 حالات مصابة بالالتهاب الرئوي يعتقد كذلك أنه بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا، ما سبب قلقا متزايدا على مستوى العالم من الفيروس الذي لم يتم اكتشاف ماهيته بشكل كاف قد ينتشر خلال فترات العطلات الرئيسية.

واكتشف الفيروس الجديد في مدينة ووهان بوسط الصين، وينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تشمل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، والتي تسببت في مقتل ما يقرب من 800 شخص في جميع أنحاء العالم خلال الفترة ما بين عامي 2002 و2003، والذي بدأ أيضا في الصين.

وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن الفيروس الجديد لا يبدو قاتلًا مثل السارس، إلا أنه لا يعرف الكثير عن أصوله ومدى سهولة انتشاره.

ويثير ظهور الفيروس المخاوف حيث يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأكدت تايلاند واليابان حدوث حالات إصابة جديدة بالفيروس في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما زاد من المخاوف على مستوى العالم ، حيث سيسافر العديد من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار شخص إلى الخارج خلال عطلة العام القمري الجديد التي تبدأ الأسبوع المقبل.
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