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أخبار العالم

أول تعليق لـ رئيس الوزراء العراقي بشأن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:12 ص
عادل عبدالمهدي يعلق
عادل عبدالمهدي يعلق على استهداف السفارة الأمريكية
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دعاء أبوهشيمة
استنكر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، استهداف السفارة الأمريكية بالصواريخ أمس.

ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، قال عبد المهدي في بيان له: "نستنكر الاستهداف الذي تعرضت له السفارة الأمريكية بالصواريخ ليلة أمس".
 
ووصف عبد المهدي، استهداف السفارة الأمريكية بـ"الجريمة التي تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق".

ووجه عبد المهدي "عمليات بغداد بفتح تحقيق فوري وملاحقة مطلقي الصواريخ على السفارة".
 
وأفاد مصدر أمني، أمس الاثنين، بأن صاروخين كاتيوشا سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية وعدد من السفارات بينها السفارة الأمريكية وسط بغداد.

وانطلقت صافرات الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية. 

ويأتي ذلك استمرارا لمسلسل قصف المنطقة الخضراء في عمليات لا تحقق خسائر مادية أو بشرية تذكر.
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