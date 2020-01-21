لاعبون مثل الآلة.. مبابي يتغزل في محمد صلاح ورفاقه بـ ليفربول





وقال مبابي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي":" ما يقدمه ليفربول أمر مدهش، اللاعبون مثل الآلة، يدخلون جميع المباريات من أجل تحقيق الفوز".





وأضاف مبابي:" ليفربول لم يتعرض لأي هزيمة في مسابقة الدوري هذا الموسم، البعض يرى أنه شيئ سهل، لكنه ليس كذلك".





وكان النجم المصري محمد صلاح قاد ليفربول، الأحد الماضي، للفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة أن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أشاد كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان بالمستوى المميز الذي يقدمه فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.