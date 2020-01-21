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اكتشفي أبرز النصائح والأطعمة لعلاج الإمساك عند الأطفال

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:00 م
اكتشفي أبرز النصائح
اكتشفي أبرز النصائح والأطعمة لعلاج الإمساك عند الأطفال
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أسماء عبد الحفيظ
يتعرض أغلب الأطفال للإصابة بالإمساك، فإذا أصيب به طفلك عليك اكتشاف أبرز النصائح والأطعمة لعلاج الإمساك للأطفال. 

- علاج الإمساك عند الأطفال:

وفقا لما نشره موقع "parents " أن اتباع نظام غذائي صحي هو المفتاح لمنع الإمساك. اجعل طفلك يأكل الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة للحصول على كمية كافية من الألياف ، واعطيه الكثير من السوائل - الماء أو العصائر - للشرب.

وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من الإمساك عند التركيب ، حاول إضافة 2 إلى 3 ملاعق صغيرة من عصير الخوخ أو شراب الذرة .

مع الأطفال الأكبر سنًا ، تجنب اللحوم والسكر والحليب أو منتجات الألبان الأخرى لأنها يمكن أن تسبب الإمساك. يجب ألا يشرب الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 شهرًا أكثر من 16 إلى 24 أونصة من الحليب في غضون 24 ساعة. قد يكون لدى بعض الأطفال حساسية تجاه اللبن ، لذا يجب أن تتحسن حالتهم بعد التخلص من اللبن من نظامهم الغذائي.

اعط طفلك حليب الصويا المدعم بالكالسيوم للتأكد من حصوله على كمية كافية من الكالسيوم.

- علم طفلك عادات المرحاض الجيدة:
ابدأ تدريبه على استخدام المرحاض بمجرد أن يظهر طفلك الدافع لذلك، استخدم الوقت بعد الوجبات لرحلة إلى المرحاض، قم بإعداد منطقة في الحمام فقط لطفلك واستخدم المكافآت كحافز للطفل، بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، فإن تناول عصير الخوخ والفواكه الليفية (الكمثرى ، المشمش ، والخوخ) قد يوفر لك الراحة.


ونصح الموقع بإعطاء الطفل حمام دافئ فهو يساعده على الاسترخاء قبل استخدام المرحاض. لا تعطِ طفلك أدوية أو أدوية مسهلة لتخفيف الآلام إذا كنت لا تعرف سبب وجع المعدة ، لأن بعض الأدوية يمكن أن تسبب آلام في المعدة.
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