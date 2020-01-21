بعد تكليف لجنة التسعير.. تعرف على قرار الحديد والصلب بشأن البيليت

قرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إلغاء تحديد نسبة إنتاج الشركة من البيليت للعملاء من الشركات الممولة لشراء فحم الكوك من شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، والصادرة بقرارات في أغسطس وسبتمبر الماضيين.





وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، الثلاثاء، إن مجلس الإدارة قرر تكليف لجنة تسعير المنتجات بالشركة مسئولية تحديد نسبة توزيع كمية الإنتاج اليومي من البليت لصالح الممولين الخارجين للفحم حسب ظروف السوق والإنتاج ولسرعة اتخاذ القرار المناسب.





وكان مجلس إدارة الحديد والصلب المصرية، قرر في سبتمبر الماضي زيادة نسبة الـ25 بالمائة إلى 50 بالمائة من إنتاج الشركة من المربعات (البيليت) للشركات الممولة لشراء فحم الكوك من النصر لصناعة الكوم والكيماويات الأساسية.





وأشار إلى أنه سيتم إخطار العميل وفقًا للترتيب الوارد بقائمة العملاء بالقطاعات التجارية، بتوافر الكميات المحددة له لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستلام والتحميل خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإخطار، منوهًا إلى أنه في حالة عدم الالتزام يتم إخطار العميل التالي لتنفيذ إجراءات الاستلام والتحميل.





يشار إلى أن الشركة حققت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 178.14 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018-2019.





وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 253.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 261.22 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.