تويوتا كورولا toyota corolla 2020 تخفض سعرها 100 ألف جنيه

اعلن وكيبل تويوتا في مصر اجراء تخفيض جديد في أسعار أحد السيارات فبعد التخفيضات السابقة التي أجرتها في سعر كورولا والتي كان لها صدى واسع, قررت الشركة اجراء تخفيضات كذلك في سعر تويوتا كورولا هايبرد ٢٠٢٠ التي تتاح في السوق المصري مع تخفيض سعر السيارة حتى 100 ألف جنيه وتقدم السيارة في ظل هذا التخفيض:





تويوتا كورولا 2020







toyota corolla 2020 السعر بعد التخفيض لأول فئة 550 ألف جنيه بدلًا من 650 ألف جنيه

toyota corolla 2020 السعر بعد التخفيض لثاني فئة 600 ألف جنيه بدلًا من 700 ألف جنيه.

toyota corolla 2020



تويوتا كورولا هايبرد ٢٠٢٠

وتأتي السيارة toyota corolla 2020 في مصر بنظام الهايبرد

الذي يجمع محرك بنزين رباعي الاسطوانات 1.8 لتر واثنين من المحركات

الكهربائية بما يوفر 121 حصان وعزم دوران 304 نيوتان متر ، فيما تنقل القوة

الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT .

