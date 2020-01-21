بالسعودية.. تعرف على مميزات مركبة الأجرة الجديدة

تشهد المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء حفل تدشين وإطلاق مركبة الأجرة الجديدة من الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بمشاركة وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر ورئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبد الهادي المنصوري ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح.





وبدوره أشار رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح أن تدشين مركبة الأجرة المطوّرة لا يقتصر على تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة والخصائص الداخلية فيها، بل يتعداها إلى توفير مركبات خدمية عالية التطور بهوية واحدة تتخذ من درجة محددة من اللون الأخضر بصمة تميزها، بجانب تجهيزاتها الداخلية الحديثة على مميزات عديدة من بينها خاصية السداد الإلكتروني للأجرة للتيسير على العملاء، مع اتصالها بالخرائط الذكية، وإمكانية الطلب الفوري عبر التطبيقات وذلك وفقا لما نقلته صحيفة بث السعودية .





كما ترتبط المركبات بتقنيات التتبع الحديثة لرفع مستويات الأمان، وقدرة التنبيه عند الطوارئ، وعرض بيانات السائق كاملة، مع وجود كاميرا لتوثيق مستويات الكفاءة والجودة في الخدمة حفظا لحقوق المستفيدين وتعزيزًا لمبدأ التنافسية ولا يزال الكلام للدكتور رميح الرميح.





وذكر الرميح أن التطوير جاء ليشمل الجدوى الاقتصادية المرتبطة بقيمة صناعة النقل في حياتنا اليومية، حيث صدر التنظيم المتعلق بالإعلان على وسائل النقل بالأجرة، ويتيح هذا فرصة كبيرة لتنويع مصادر الدخل مع تشريع فرص لا محدودة لإيصال رسالة المملكة إلى كل زائر، موضحا أن البداية وإن كانت من المطارات، إلا أنها ستنتقل قريبا لتشمل كافة خدمات الأجرة، بما يحقق تطلعات المجتمع السعودي، الذي أثرى القائمين على النقل برؤاه ومقترحاته.

ومن جانبه بيًن وزير النقل السعودي أن إطلاق مثل هذه المشاريع التطويرية يأتي مواكبة لما تحظى به المملكة من مكانة على المشهد الدولي، ومن بينها ترأسها واستضافتها لاجتماعات مجموعة العشرين G20، وإطلاقها للتأشيرة السياحية التي شجعت آلاف السياح على القدوم إلى المملكة جوًّا للتعرّف على إمكاناتها ومقوماتها السياحية الهائلة.



