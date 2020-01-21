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مرأة

غياب هاني البحيري يثير جدلا بين الحاضرين في مسابقة the big 5

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:09 م
مصمم الازياء هاني
مصمم الازياء هاني البحيري
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حياة عبد العزيز - آية التيجي- صلاح مهدي
بعد انطلاق المؤتمر الصحفي مساء اليوم لمسابقة the big  5 تساءل جميع الحاضرين عن هاني البحيري مصمم الأزياء المصري العالمي عن التعاون مع من مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، ومصمم الأزياء المصري هشام أبو العلا، وخبيرة الموضة سوزان ثابت، ومصمم الأزياء التونسي سوشا، ومصمم الأزياء المصري بهيج حسين.

أكد بهيج حسين مصمم الأزياء المصري أنه كان هناك بالفعل اتفاق بالتعاون مع هاني البحيري مصمم الأزياء، ولكن تعارض موعد المسابقة مع موعد سفر هاني البحيري إلى باريس.

والجدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي لمسابقة مصممي الازياء The Big 5 انطلق مساء اليوم، وذلك من خلال مؤتمر صحفي قام بحضورة اقوى خمس مصممي ازياء في مصر والوطن العربي، وذلك في احد الاكاديميات الموجودة في مصر الجديدة.


وقد حضر المؤتمر الصحفي لمسابقة the big 5 كلا من مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، ومصمم الأزياء المصري هشام أبو العلا، وخبيرة الموضة سوزان ثابت، ومصمم الأزياء التونسي سوشا، ومصمم الأزياء المصري بهيج حسين.


وتعد مسابقة "The big 5 " الأولي من نوعها فى مصر والوطن العربي ويعد هذا التعاون الأول بين أربعة من اشهر الاسماء فى عالم الأزياء والموضة فى الوطن العربى.


وتستمر فعاليات المسابقة ثلاثة أشهر حتى إقامة الحفل النهائي فى منتصف شهر إبريل القادم فى أحد أشهر فنادق القاهرة الكبرى المكان.


واليكم صور من داخل المؤتمر..
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