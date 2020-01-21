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توك شو

أبو الغيط: أردوغان ووزير خارجيته هاجما الجامعة العربية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:12 م
أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
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البهى عمرو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قاسم سليماني قاد مليشيات إيرانية في سوريا ومازالت موجودة، مؤكدًا أن إيران موجودة كقوة عسكرية على الأرض فى عدة دول عربية.


وأضاف أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة وهى تضرب داعش تقوم بتفويض المليشيات الإيرانية.


وأشار إلى أن الوطن العربي تعرض لهزة منذ 2003، وأعطى الفرصة للتدخلات التركية و الايرانية، واعطى الفرصة أيضا أن تقوم إسرائيل باختراق الأجواء السورية بشكل مستمر.


ولفت أحمد أبو الغيط، إلى أن الوضع العربي صعب للغاية، والجامعة العربية نتاج لهذا الوضع الصعب، و الحفاظ على البيت العربي يحتاج الكثير.


وكشف أبو الغيط، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاجما الجامعة العربية وكذلك الرئيس الإيرانى حسن روحانى و المرشد.


وكشف أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تهاجم من الجيران، وذلك لإسكات صوت الجامعة، وتمزيق أوصال الدول لكى تتدخل تلك الدول التى تهاجم الجامعة.

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