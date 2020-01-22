ظروف قهرية.. تعرف على سبب تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

فجر عمرو الجنايني ، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، مفاجأة كبرى، حول تأجيل مواجهات النادي الأهلي ونادي الزمالك بدوري أبطال أفريقيا والدوري المصري خلال الأيام القليلة الماضية.





وأكد عمرو الجنايني في تصريحات تلفزيونية ان هناك ظروفاً قهرية هي التي وراء تأجيل مباريات الأهلي و الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.





وقال عمرو الجنايني :" منذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".





واضاف :" "كان هناك مباراة يوم 24 وأخرى 25 للأهلي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، عندما طلبنا من الكاف تأجيل المباريات ليومي 23 و26، لكن الكاف رد علينا بالمواعيد التي تم الإعلان عنها".





وأكمل " الزمالك سيواجه مازيمبي في مباراة هامة جدًا، وكذلك الأهلي سيلاقي النجم ثم الهلال في مباراتين قويتين، الأيام ما بين تلك المباريات لا تسمح بالاستعداد الكامل".





وأضاف "هناك ظروف قهرية نواجهها في بعض الوقت، الكاف جهة ونحن جهة أخرى، يتم تحديد المباريات وبالتالي نحن نقوم بتوفيق أوضاع جدول الدوري وفقا لتلك المواعيد".





واستمر "لست سعيدًا بالطبع بأي تأجيل لكن هناك ظروفًا قهرية، أقسم بالله لا نظر للأسماء ومع احترامي للأهلي الزمالك وكل الأندية، نحن على مسافة واحدة".



