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أخبار العالم

الفلبين توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ مواطنيها بالقرب من بركان تال

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:55 ص
بركان تال في الفلبين
بركان تال في الفلبين
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دعاء أبوهشيمة
منحت السلطات الفلبينية السكان الذين يرفضون مغادرة منازلهم بالقرب من بركان "تال" الثائر، مهلة 24 ساعة تبدأ من اليوم، الأربعاء، لمغادرة المنازل الواقعة في المناطق عالية الخطورة.

وحذرت السلطات من أن أولئك الذين يتجاهلون نصيحة الإجلاء لا ينبغي أن يتوقعوا مساعدة من السلطات إذا واجهوا ثورانا بركانيا خطيرا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفر أكثر من 235 ألف شخص من منازلهم حول البركان في إقليم باتانجاس 66 كيلومترًا جنوبي مانيلا منذ 12 يناير عندما قذف الجبل البركاني الواقع في منتصف بحيرة بالرماد والبخار والحمم.

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لكن العديد من السكان النازحين كانوا يعودون إلى ممتلكاتهم كل يوم لتفقدها، بينما اختار آخرون البقاء فيها، حيث بدا أن البركان قد هدأ.

وأبقى المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل على حالة التأهب في بركان تال عند المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى، محذرًا من إمكانية حدوث ثوران بركاني خطير.
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