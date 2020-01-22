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أخبار البلد

إيه دخلك بحياتهم الخاصة.. هجوم على الإعلامية مي العيدان بسبب محمود العسيلي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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سارة يسن
تعرضت الإعلامية الكويتية مي العيدان للهجوم عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، وذلك بعد قيامها بنشر صورة للفنان محمود العسيلي وزوجته في شهر العسل.

وعلقت الإعلامية مى العيدان على الصورة تعليقا أثار غضب متابعيها حيث تحدثت عن أن ملابس زوجة العسيلي غير لائقة ومتجاوزة لأنها ترتدي مايوه في حمام السباحة.

وشن جمهور الإعلامية هجوما عليها، في ردودهم على تعليقها، وكتب بعضهم قائلا : " ما دخلك في حياتهم الخاصة ، دع الخلق للخالق ، و أيضا انتي مالك " . 

وليست هذه المرة الأولى التي تعلق فيها الإعلامية على ملابس قريبات الفنانين ، بل سبق وهاجمت الفنان أحمد الفيشاوي بسبب صور لابنته.
إيه دخلك بحياتهم الخاصة.. هجوم على الإعلامية مي العيدان بسبب محمود العسيلي
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