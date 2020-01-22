AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كامل الوزير: نتطلع لزيادة التعاون مع الشركات البريطانية في مجالات النقل.. صور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:22 م
اجتماع وزير النقل
اجتماع وزير النقل مع وزير النقل البريطاني
Advertisements
أحمد أبوشوشة
عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع وزير النقل البريطاني 'جرانت شابس' بمقر وزارة النقل البريطانية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وذلك في ختام زيارته للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية الافريقية.

في بداية اللقاء رحب الوزير البريطاني، بوزير النقل المصري ، وأعرب عن حرص المملكة المتحدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، ومن أبرزها مجال النقل ودعم مشروعات البنية التحتية ، ومن جانبه أكد وزير النقل المصري على أن مصر تسعى خلال المرحلة الحالية للانفتاح على كافة دول العالم وتعزيز أطر التعاون مع الشركاء الدوليين، ومنهم المملكة المتحدة، والتطلع لبناء شراكة كاملة مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، لاسيما في مجال النقل خاصة على ضوء التاريخ البريطاني ذات الصلة بإنشاء خطوط سكك حديد مصر، والتي تعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم.

واستعرض الجانبان ما تقوم به وزارة النقل المصرية من مشروعات عديدة في الوقت الراهن للنهوض بالقطاع وتطويره، وخاصة السكك الحديدية، وذلك من حيث تحديث الخطوط الراهنة وبنيتها التحتية، فضلًا عن إنشاء خطوط جديدة، أخذًا في الاعتبار المدن الجديدة الجاري تنفيذها وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وما يتطلبه ذلك من مد شبكات للنقل، مع الإعراب عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال كما تمت الإشارة إلى التعاون الجاري مع شركة بومبارديه لإنشاء  مشروع خطي المونوريل (مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل السادس ) باعتباره نموذجًا للتعاون المثمر مع الشركات البريطانية في قطاع النقل، واعرب وزير النقل المصري عن تطلعه  لمزيد من التعاون مع  الشركات البريطانية في المشروعات الجاري تنفيذها في مصر. 

كما استعرض الفريق مهندس كامل الوزير  الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحديث عدد من الموانئ على مستوى الجمهورية، سواء البحرية أو الجافة، سعيًا لرفع كفاءتها والنهوض بقدرتها الاستيعابية، أخذًا في الاعتبار بالمشروعات التنموية الطموحة التي تنفذها مصر لتصبح بوابة لأفريقيا، مشيرا الى الحرص  على الاستفادة من خبرة بريطانيا في هذا المجال.

وأعقب هذا اللقاء اجتماع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع  رئيس شركة بومبارديه  انترناشيونال السيد / داني ، ومسئولي هيئة تمويل الصادرات البريطانية UKEF حيث تناول اللقاء أبرز مستجدات مشروع خطي المونوريل ((مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل السادس ) ،والموقف التنفيذ للمشروع  وتم التأكيد على الانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المتفق عليه حيث اشار الفريق مهندس كامل الوزير الى  اهمية هذين المشروعين في ظل الاهتمام الكبير الذي تليه وزارة النقل  لتعظيم منظومة النقل الجماعي خاصةوان المونوريل سيجري ادخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر.

وتم الاتفاق على التعاون في  توطين صناعات عربات المونوريل والمترو وعربات وجرارات السكة الحديد في مصر.. وعلى ان يتم بدء التعاون  بمشروع مونوريل ٦ أكتوبر بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري.
كامل الوزير: نتطلع لزيادة التعاون مع الشركات البريطانية في مجالات النقل.. صور
كامل الوزير: نتطلع لزيادة التعاون مع الشركات البريطانية في مجالات النقل.. صور
كامل الوزير: نتطلع لزيادة التعاون مع الشركات البريطانية في مجالات النقل.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعثة وزارية مصرية تختتم جولة تجارية ناجحة لـ المملكة المتحدة

لاستكشاف فرص التعاون بين البلدين.. وفد وزاري مصري يزور بريطانيا

كامل الوزير: افتتاح هشام بركات والنزهة آخر ديسمبر وعدلي منصور في أبريل المقبل

وزير النقل يبحث مع السفير السويدي بالقاهرة التعاون في مجال السلامة على الطرق.. صور

رئيس الوزراء يستعرض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لوزارة النقل لعام 2020-2021

خلال اجتماع مع مدبولي والوزير.. السيسي يطالب باستمرار جهود تحديث منظومة النقل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-1-2020 والقنوات الناقلة

أزارو يطير للسعودية اليوم من أجل الانضمام للاتفاق

اضطراب الملاحة البحرية..الأرصاد تكشف موعد تحسن الجو..فيديو

جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لسقوط خالد النبوي مغشيا عليه في الجيم.. تفاصيل

أستون فيلا: روح الأهلي سبب فوز الفريق على واتفورد في الـ+90

رغم علمه أنها مسروقة.. شاب يقرر شراء دراجة باهظة الثمن لسبب مؤثر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة.. سعر فستان الأميرة كيت ميدلتون.. صور

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس مثيرة للجدل

11 علامة تحذيرية.. اكتشف أعراض جرثومة المعدة