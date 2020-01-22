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فن

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن عن المزيد من الفعاليات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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محمد نبيل
تنظم منصة (iamafilm) ورشة عمل لمدة يوم واحد عن توزيع الأفلام القصيرة والوثائقية، كجزء من فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته السادسة بالتعاون مع منصة (iamafilm).

وتمنح المنصة العضوية المجانية للثلاثة أفلام الفائزة في المسابقات التالية ( الروائي - الوثائقي -أفلام الطلبة)، ومنصة (iamafilm) هي الأولي في الشرق الأوسط وأفريقيا لتسجيل الأفلام القصيرة، ومنصة للتواصل بين صانعي الأفلام من كل العالم.

ويشارك مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لأول مرة هذا العام بالنسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، عن طريق برمجة عدد من الأفلام العربية القصيرة والتى تعرض ضمن نشاط السينما بالمعرض يوم الأحد 2 فبراير المقبل.

الأفلام تعرض من الساعة 2 ظهرا وحتى الرابعة والنصف، وهى: "كراكيب" من إخراج أحمد نادر – نهال القوصي، "صوفيزم" من إخراج يونس بن حجرية، "يوم من 365 يوم" من إخراج أوس محمد، "هذه هى" من إخراج يوسف محساس، "المنحوس" من إخراج درصاف الحسني، "الحقيقة" من إخراج مارسيل العبد، و"ارتباك" من إخراج محمد حسين.
 
وتقام فعاليات الدورة السادسة للمهرجان فى الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجارى، وستستمر عروضه للعام الثانى على التوالي، فى سينما فريال، بمنطقة محطة الرمل، بفضل دعم الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.
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