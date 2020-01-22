بدون مشاكل.. انتهاء اليوم الخامس من امتحانات الشهادة الاعدادية بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على انتهاء خامس ايام امتحانات شهادة مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة) للفصل الدراسى الأول 2019 / 2020 م واليوم الثامن والأخير لامتحان الصف الثاني الثانوي العام حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية العامة الإمتحان في مادتي الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتي انطلقت اعتبارا من يوم الخميس الموافق 16/1/2020 وتستمر حتى الخميس الموافق 23/1/2020 ولمدة ستة ايام. إتمامالإعداديةلامتحان













وأكد وكيل تعليم البحيرة أن غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى حتى ساعته نتيجة للتعاون بين جميع الإدارات والمتابعة والمرور المستمر وحل المشكلات والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.





وأشار سعد إلى أن عدد الطلبة الحضور في الشهادة الإعدادية العامة 92896 من إجمالي الطلبة المتقدمين سجل 93298 بنسبة حضور 99.6 بالمائة.





وفى سياق متصل انتهى رابع أيام إمتحان الشهادة الإعدادية المهنية للفصل الدراسى الأول 2019/2020 في مواد المجال النظري الصناعي والمجال النظري الزراعي والمجال النظري الإقتصاد المنزلي وتستمر حتى الخميس الموافق 23/1/2020 ولمدة خمسة أيام.





وسجل عدد الطلبة الحضور في الشهادة الإعدادية المهنية 6034 من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين 6210 بنسبة حضور 97.2 بالمائة.

كما اوضح سعد بأن طلاب الصف الأول الثانوي العام قد أدوا الامتحان ورقيًا في مادة التاريخ.





وفى سياق آخر أدى طلاب الصف الثانى الثانوي العام الإمتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا تقدم عدد 28451 طالبا ادى منهم 24802 الإمتحان إليكترونيًا ومنهم 3649 ادوا الإمتحان ورقيًا بنسبة حضور 99.8 بالمائة.





يذكر ان عدد اللجان التي يؤدى بها الإختبارات إليكترونيًا 106 لجان بينما يوجد عدد 3 لجان يتم الإختبارات بها ورقيًا بإجمالى عدد 109 لجان.



