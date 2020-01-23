كورونا يهدد العالم.. وفاة 17 حالة وإصابة المئات.. ظهر في الولايات المتحدة.. وانهيار البورصة الآسيوية بسبب الخوف

* وباء مميت يهدد العالم أجمع.. كورونا يحصد أرواح الأبرياء

* فيروس جديد يضرب الصين وتايلاند وكوريا والولايات المتحدة

* انهيار في اسعار النفط والبورصة الآسيوية









لا يزال خطر فيروس كورونا القاتل يهدد المليارات حول العالم، وذلك عقب انتشار في العديد من دول العالم وعلى رأسها الصين وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية.





ارتفعت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا القاتل إلى 17 حالة، عقب وصول الفيروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية.





وأعلنت الصين ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا القاتل إلى 500 شخص، غالبيتهم داخل أو حول مدينة ووهان.





وانتشر الفيروس إلى أجزاء أخرى من الصين، وتم تأكيد حالات في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.





وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن كوريا الشمالية تعتزم إغلاق حدودها أمام السياح، كإجراء وقائي لمنع وصول الفيروس كورونا من الصين.





واكتشف الفيروس الجديد في مدينة ووهان بوسط الصين، وينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تشمل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، والتي تسببت في مقتل ما يقرب من 800 شخصا في جميع أنحاء العالم خلال الفترة ما بين عامي 2002 و2003، والذي بدأ أيضا في الصين.





فيما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أول إصابة بفيروس يعتقد أنه "كورونا" المنتشر في الصين عقب دخول مواطن صيني أراضيها.





وكانت الصين قد أعلنت وفاة 3 حالات إثر إصابتهم بفيروس "غامض" يشبه فيروس سارس، لتقتربحصيلة المصابين به إلى نحو 140 حالة جديدة. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.





وكثفت السلطات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية مراقبة المسافرين من ووهان كجزء من جهودها لمنع انتشار المرض.





وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن كوريا الشمالية تعتزم إغلاق حدودها أمام السياح، كإجراء وقائي لمنع وصول الفيروس كورونا من الصين.





وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد المنتشر في مدينة ووهان الصينية.





ونتيجة لذلك، تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات الآسيوية وسط توقعات بشأن تأثر معدل الطلب العالمي على المعدن الأسود سلبا مع انتشار (فيرس كورونا) الجديد.





وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.37% إلى 64.35 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" 0.48% لتصل إلى سعر 58.1 دولار للبرميل.





وحتى تتعرف عليه، تكون أعراضه عبارة عن حمى وسعال وصعوبة في التنفس، لكن بعض المرضى أصيبوا بالتهاب رئوي، وهو عدوى قد تهدد الحياة وتتسبب في التهاب الحويصلات الهوائية الصغيرة في الرئتين.





وفي الغالب يحمل الأشخاص الذين يحملون فيروس كورونا الجديد أعراضًا خفيفة فقط في البداية، مثل التهاب الحلق، وقد يفترض الخبراء أن المصابين بالفيروس الغامض قد يعانون من نزلة برد عادية ولا يلجأون إلى الطبيب.





وأشار الباحثون إلى أنه ظهرت على الأشخاص المصابين بالفيروس الغامض ارتفاع في درجات حرارة أجسامهم، ولكن كما هو الحال مع كل فيروس، فإنه يحتوي على فترة حضانة، بمعنى أن اكتشافه غير ممكن دائمًا لأن الأعراض لم تظهر على المريض بعد.





وأشارت الأبحاث المبدئية التي أجرتها إمبريال كوليدج في لندن، إلى أن فترة حضانة nCov2019 غير معروفة حتى الآن، إلا أن الأشخاص الذين أصيبوا به قد ظهرت عليهم الأعراض والعدوى بعد مرور 10 أيام بين الإصابة بالعدوى والكشف عنها، بناءً على الأدلة المتوفرة لديهم حتى الآن.