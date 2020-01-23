طارق شوقي: التجربة المصرية في التعليم محط أنظار دول العالم.. فيديو

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التواجد المصري في منتدى العالم للتعليم المقام في لندن مهم.

وأضاف طارق شوقي، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج" من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن المنتدى يعقد بصفة سنوية ويحضره أكثر من 60 وزير تعليم على مستوى العالم .

وتابع طارق شوقي: " المنتدى فرصة عظيمة للتعرف على تجارب الدول الأخرى في التعليم"، مضيفا: " خلال العامين الماضيين كنت أعرض تجربة ثورة التعليم المصرية في المنتدى".

وأكمل طارق شوقي:" التجربة المصرية محط الأنظار في منتدى التعليم العالمي"، مضيفا:" في 13 فبراير سيتم عقد منتدى عالمي عن التعليم في مصر بمشاركة البنك الدولي وجامعات عالمية".



