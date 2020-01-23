على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها

يصادف اليوم 23 يناير عيد ميلاد الفنانة الشابة ريم أحمد التى أتمت عامها الـ 29، واعتادت ريم على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أبرز الإطلالات التى تظهر بها سواء فى أعمالها أو جلسات التصوير التى تخضع لها.
وكشفت صور ريم أحمد على مواقع التواصل الاجتماعى عن أبرز إطلالاتها التى تجمع أغلبها بين البساطة و الأناقة، وتتسم ملابسها أيضا بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة.
فتتمتع الفنانة ريم أحمد بذوق و استايل أنيق و تقوم باقتناء الأزياء التى تبرز قوامها المثالى و الرشيق، و تمنحها مظهرا جذابا فى نفس الوقت، كما تتنوع إطلالتها بين الملابس الكاجوال و الكلاسيك و لا تسير على وتيرة واحدة.
وتألقت ريم أحمد بتسريحات شعر متنوعة في بعض الأحيان ظهرت بالشعر الناعم الانسيابي المموج، كما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى بالإضافة إلى أنها تحرص على الظهور بتسريحة الشعر الكيرلى.