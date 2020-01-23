على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها

يصادف اليوم 23 يناير عيد ميلاد الفنانة الشابة

ريم أحمد

التى أتمت عامها الـ 29، واعتادت ريم على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل

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الإطلالات التى تظهر بها سواء فى أعمالها أو جلسات التصوير التى تخضع لها.