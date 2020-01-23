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فن

في ذكرى ميلاد سعيد عبد الغني.. اللحظات الأخيرة قبل وفاته وحقيقة تبرعه بثروته

الخميس 23/يناير/2020 - 07:32 ص
سعيد عبد الغنى
سعيد عبد الغنى
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد عبد الغنى الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تعد محفورة فى ذاكرة السينما.

وتعرض الفنان الراحل فى آخر أيامه لوعكة صحية دخل على أثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد تعرضه لغيبوبة استمرت لأيام طويلة، ورافقه خلال رحلة علاجه ابنه الفنان أحمد سعيد، إذ كان يعانى من التهاب رئوى حاد وفى حالة حرجة، واحتجز داخل غرفة العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعى.

منع الأطباء الزيارة عن الفنان الراحل سعيد عبد الغنى لخطورة حالته، وكان ابنه الفنان أحمد سعيد عبد الغنى حريصا على ألا تذاع أخبار عن مرض والده حتى لا يقبل محبوه وزملاؤه من الوسط الفنى لزيارته، ما قد يشكل ضررا على حالته الصحية، لكنه طلب الدعاء له من جميع محبيه.


وزعم البعض أن الفنان الراحل، أوصى ابنه الفنان أحمد سعيد عبدالغني، بعدم جعل أي شخص يراه بعد وفاته، كما طلب منه التبرع بـ 17 مليون جنيه يمتلكهم.


ورد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وقتها، مؤكدًا أنه غير صحيح ما يتردد وأن الفنان الراحل لم يوص بالتبرع بثروته، مؤكدًا أن نجله صرف مبالغ ضخمة خلال فترة علاجه.

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