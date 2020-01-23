مران بدني قوي للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تدريبات بدنية قوية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال بالجهاز الفني صباح اليوم، الخميس.





وأدى اللاعبون تدريبات بدنية في بداية المران، في إطار الاستعداد لمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى؛ شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





وحصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة، في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.



