حسن شاكوش يشعل استديو ام بي سي مصر بأغنية بنت الجيران.. فيديو

أشعل مطرب المهرجانات حسن شاكوش استديو "ام بي سي مصر" بـ اغنية "بنت الجيران" بحضور فرقته.





وكشف شاكوش بعض التفاصيل عن تأليف الأغنية وتلحينها.





وقال خلال حواره مع برنامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائية "ام بي سي مصر"، أن مؤلف أغنية "بنت الجيران" صديق مقرب يدعي "مصطفي حدوتة"، لافتا إلى أنه كان يتوقع نجاح الأغنية منذ أن قرأ كلماتها.





وأشار حسن شاكوش صاحب الأغنية الشهيرة "بنت الجيران" ، إلى أن موهبة صوته ربانية وقد ورثها عن أبيه ، موضحا أن والده كان صعيدي الأصل وكان من الصعب ان يكمل في موهبته نظرا لعادات وتقاليد اهالي الصعيد.





وأوضح حسن شاكوش، أن والده من سوهاج، وأنه كان لاعب كرة قدم في النادي الإسماعيلي، وأن موهبة الغناء ظهرت بعد ذلك وحاول تنميتها بشكل مستمر عن طريق التدريبات والكورسات بشكل دائم.



