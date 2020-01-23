بملابس شيك.. شيرى عادل تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة شيري عادل على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها.
وظهرت شيري بصورة جديدة بإطلالة شتوية باللون الأسود ونسقت مع هذه الإطلالة ارتداءها جاميت طويل باللون الذهبى فى الأسود وهو ما جعل إطلالتها نيقة ومميزة.
واعتمدت شيري ماكياج طبيعيا بسيطا جدا، أو تبدو دون ماكياج، والتقطت الصورة بطريقة عفوية من خلال إسدال شعرها علي أحد جوانب وجهها.
وانهالت عليها التعليقات بالإعجاب علي الصورة وعن طبيعتها بالصورة وكانت أبرز التعليقات التي تلقتها من المتابعين " قمر".