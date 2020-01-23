أرملة شهيد شرطة: عدونا كبير.. وتكريم الرئيس رفع رأسنا

أعربت آيات، أرملة الشهيد مقدم مصطفى عبيد، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزوجها، قائلة: "تكريم الرئيس اليوم رفع رأسنا العمر كله".
وأضافت "آيات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الشعب المصري يجب أن يكون يدا واحدة وراء القيادة السياسية، معقبة: "عدونا كبير.. ولازم نفتكر كلنا أن الشهداء ضحوا بحياتهم عشان الشعب يعيش".
وأشارت أرملة الشهيد مقدم مصطفى عبيد، إلى أن لديها طفلين، فضلا عن كونهم يدركون أن والدهم بطل، والشعب يحبه، معقبة: "بنتي بعد الاحتفال تمنت أن تكون ضابط شرطة".
يأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.
وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.