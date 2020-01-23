أرملة شهيد شرطة: عدونا كبير.. وتكريم الرئيس رفع رأسنا

أعربت آيات، أرملة الشهيد مقدم مصطفى عبيد، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزوجها، قائلة: "تكريم الرئيس اليوم رفع رأسنا العمر كله".





وأضافت "آيات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الشعب المصري يجب أن يكون يدا واحدة وراء القيادة السياسية، معقبة: "عدونا كبير.. ولازم نفتكر كلنا أن الشهداء ضحوا بحياتهم عشان الشعب يعيش".





وأشارت أرملة الشهيد مقدم مصطفى عبيد، إلى أن لديها طفلين، فضلا عن كونهم يدركون أن والدهم بطل، والشعب يحبه، معقبة: "بنتي بعد الاحتفال تمنت أن تكون ضابط شرطة".



