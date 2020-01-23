AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أرملة شهيد شرطة: عدونا كبير.. وتكريم الرئيس رفع رأسنا

الخميس 23/يناير/2020 - 07:57 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
أعربت آيات، أرملة الشهيد مقدم مصطفى عبيد، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزوجها، قائلة: "تكريم الرئيس اليوم رفع رأسنا العمر كله".

وأضافت "آيات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الشعب المصري يجب أن يكون يدا واحدة وراء القيادة السياسية، معقبة: "عدونا كبير.. ولازم نفتكر كلنا أن الشهداء ضحوا بحياتهم عشان الشعب يعيش".

وأشارت أرملة الشهيد مقدم مصطفى عبيد، إلى أن لديها طفلين، فضلا عن كونهم يدركون أن والدهم بطل، والشعب يحبه، معقبة: "بنتي بعد الاحتفال تمنت أن تكون ضابط شرطة".

يأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| بكاء زوجة الشهيد وائل طاحون فى احتفالية عيد الشرطة

هبة مجدي ومصطفى حجاج يغنيان أمام الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة .. فيديو

بعد بكائها.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة لزوجة الشهيد وائل طاحون.. فيديو

ضباط يرددون كلمة شهيرة لـ السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة.. فيديو

السيسى يكرم أسماء شهداء الشرطة خلال الاحتفال بعيد الشرطة 68.. فيديو

شاهد.. الرئيس السيسى يقبِّل رأس والدة الشهيد عمر إبراهيم

ترشيحاتنا

مالك شيفيلد يونايتد: الدوري المصري تراجع بسبب الأهلي.. تفاصيل

بعد تصدرها التريند وإشاعة خطوبتها.. 10 صور لـ منة عرفة تثير الجدل

رسالة هامة من القاهرة لسفير الصين عن فيروس كورونا

تاكيس جونيس: شرط وحيد لعودة ثنائي دجلة أمام الزمالك في الدوري

بـ الآيس كاب.. هنادي مهنا بإطلالة شتوية انيقة

عودة الحارس الأمين.. مفاجأة سارة لجمهور الزمالك بشأن القائمة الأفريقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاكل بالمعدة وعصبية.. 5 أعراض تستوجب تقليل القهوة

لقطة تحبس الأنفاس.. ثعبان يفترس سحلية عملاقة.. شاهد

مسن يكتشف وجود قبر يحمل اسمه والسبب زوجته السابقة.. تفاصيل