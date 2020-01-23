كارتيرون يقود مران مستبعدي الزمالك أمام مازيمبي غدا

يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المستبعدون من قائمة لقاء مازيمبي الكونغولي، مرانًا في العاشرة والنصف من صباح غد الجمعة علي ملعب النادي.
ومن المقرر أن يقود المران الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حيث سيحضر من معسكر الفريق للإشراف على المران
ويواجه الزمالك فريق مازيمبي مساء غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأسفر الاجتماع الفني، عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي ويرتدي الحارس الزي الأخضر، بينما يرتدي مازيمبي الزي الأسود ويرتدي حارسه الزي البرتقالي.
حضر الاجتماع الفني من الزمالك، نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر مازيمبي بـ 10 نقاط، فيما يأتي في المركزين الثالث والرابع أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي برصيد نقطتين.