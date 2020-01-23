كارتيرون يقود مران مستبعدي الزمالك أمام مازيمبي غدا

يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المستبعدون من قائمة لقاء مازيمبي الكونغولي، مرانًا في العاشرة والنصف من صباح غد الجمعة علي ملعب النادي.





ومن المقرر أن يقود المران الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حيث سيحضر من معسكر الفريق للإشراف على المران

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي مساء غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



