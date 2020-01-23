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رياضة

كارتيرون: الزمالك جاهز لمواجهة مازيمبي وحسم التأهل لربع النهائي

الخميس 23/يناير/2020 - 09:26 م
مازيمبي والزمالك
مازيمبي والزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي أن مباراة مازيمبي غدا صعبة وكبيرة خصوصا بعد خسارة المواجهة الأولى بثلاثية  نظيفة بالكونغو.. موضحا أن الزمالك فاز بعدها بـ 6 نقط ونقطة أمام زيسكو.

وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن اللاعبين عليهم أن يبذلوا مجهودا كبيرا في مواجهة الغد من أجل الفوز والتأهل لربع النهائي، مشيرا إلى أنه لا توجد مقارنة بين مباراة الذهاب الذي خسرناه بثلاثية ومباراة غدا، موضحا أنه استلم المهمة بعد الخسارة والفريق كان في ذلك الوقت يمر بحالات تعادل وخسارة  محليا وأفريقيا، واستطعنا في تلك الفترة إعادة ترتيب الأوراق والعودة مرة أخرى للمنافسة.

أشار مدرب الزمالك إلى أن فريق مازيمبي كبير لم يخسر على ملعبه منذ سنين، وسيكون لقاء كبيرا معه غدا.

وبسؤاله عن الشكوك حول سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الإفريقي، شدد كارتيرون على أنه لا توجد علاقة بين هذا الأمر ولقاء الغد، مشيرا إلى أن التركيز في لقاء مازيمبي فقط، خاصة أن هناك لقاء أمام الأهلي بالسوبر المصري الشهر المقبل.

وأوضح كارتيرون أنه خاض فترة طيبة جدا مع مازيمبي وأنه كان آخر مدرب كسب دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الكونغولي، موضحا أن هناك لاعبين متواجدين من هذا الجيل الذي تدرب معه منهم الصغير والكبير.. مبينا أنه ينتظر لقاءهم بفارغ الصبر.. وكذلك يوجد معهم رئيس نادي يستطيع المنافسة علي دوري الأبطال لسنين قادمة.

وتابع كارتيرون بأن لاعبي الزمالك جاهزون لمواجهة مازيمبي.. مشيرا إلى أنه حاول معالجة حالة الإرهاق التي تنتابهم، لكنه شدد على أن الجميع جاهز للمباراة.

وعن وجود مهاجم وحيد في قائمة الزمالك غدا، أشار كارتيرون إلى أنه على الورق يوجد مهاجم واحد وهو مصطفي محمد، لكن هناك في الملعب العديد من اللاعبين هجوميا مثل شيكابالا وأشرف بن شرقي ، ولا توجد أزمة في هذا الأمر.

وبالنسبة لأزمة الجبهة اليمني أكد كارتيرون أنه ليست هناك أزمة رغم ترك أحد اللاعبين الفريق لكن يتواجد حازم إمام، وفي حالة الغياب هناك بدائل مثل محمد عبد الغني الذي شارك سابقا في هذا المركز وبخصوص فتح القيد الأفريقي، أكد كارتيرون أنه خبر جيد.. موضحا أن أحمد عيد من المحتمل أن يكون متواجدا في القائمة الأفريقية لحل أي أزمة في هذا المركز.

واختم كارتيرون تصريحاته قائلا: "عبدالله جمعة سيكون جاهزا قريبا، ويوجد العديد من اللاعبين المميزين، حيث لدينا 18  لاعبا بالمعسكر  كلهم لديهم الحماس والجاهزية، والأجهز  بشكل أكبر سيتواجد غدا بالتشكيل أمام مازيمبي".

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي مساء غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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