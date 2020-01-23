قرار الاستبدال.. الأهلي أكبر المتضررين.. وفرق تونس والمغرب أبرز المستفيدين.. وهذا مصير الزمالك

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، فتح باب الاستبدال للأندية المشاركة بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى.





وجاء قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ليسمح للأندية المشاركة في الشامبيونزليج الإفريقي باستبدال 4 لاعبين على الأكثر ، على أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في أي دقيقة من البطولة في نسختها الجارية.





هذا القرار جاء لمصلحة بعض الأندية التي أبرمت العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الشتوي الحالي، لكنه لم يأت في مصلحة بعض الأندية الأخرى، وبالأخص الأندية المصرية ، التي لن تستفيد تقريبًا من نظام الاستبدال.





النادي الأهلي قائمته مكتملة ، كما شارك لاعبوه بالكامل في البطولة الإفريقية ، ما عدا حارس المرمى شريف إكرامي ، ولكن من الصعب استبداله لحاجة الأهلي لحارس بديل لمحمد الشناوي ، لذا فأن الأهلي لن يستفيد بقرار فتح باب الاستبدال.





نادي الزمالك حظه أفضل من حظ الأهلي في هذا القرار، فالنادي كان قد قيد كهربا وأيمن حفني في قائمته، وقد رحل اللاعبان عن الفريق ، لذا فأن النادي سيستبدل هذين اللاعبين بلاعبين من فريق الشباب، لاستكمال الفريق لقائمته المحلية، وعدم قدرته على قيد أي لاعب في تلك القائمة.





أبرز المستفيدين وبكل تأكيد أندية تونس والمغرب فنادي الترجي على سبيل المثال ، سجل في قائمته لبطولة دوري أبطال إفريقيا 28 لاعبًا ، شارك منهم 24 لاعبا في البطولة ، إضافة لمقعدين للإنتقالات الشتوية ليكمل الفريق 30 مقعدًا في القائمة الإفريقية.





نادي الترجي تعاقد مع الجزائري عبدالقادر مزيان قادمًا من نادي العين الإماراتي الذي تم تسجيله في القائمة بالفعل، والجزائري الآخر محمد أمين توجاي قادمًا من نادي نصر حسين داي، واللاعب يوسف العبدلي إضافة لمحمد أمين بن حميدة لاعب الفريق في الأساس والذي كان قد أعير الصيف الماضي ، وتم تسجيله أيضًا في القائمة،حيث أخرج النادي من قائمته اللاعب الجزائري يوسف البلايلي والذي انتقل للنادي الأهلي السعودي، واللاعب هيثم الجويني ، أما اللاعبون الباقون يمكن تسجيلهما، حيث يمكن للنادي أن يخرج أي من الصدقي الدبشي ، ومحمد أمين المسكيني ، ويوسف المصراطي ، وزياد بريمة ، وماهر بالصغير، والذين لم يلعبوا أي دقيقة مع الترجي في البطولة الإفريقية.

أما نادي النجم الساحلي ، فقد أدرج في قائمته الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا كل من كريم العواضي وأيمن الطرابلسي ، واللذين لم يشاركا أي دقيقة مع النادي التونسي ، ورحلا عن صفوف الفريق ، بالإضافة لتواجد اللاعبين وليد كريدان وعلية البريقي وأحمد الرداوي ، والذين لم يشاركو في أي دقيقة مع الفريق في تلك البطولة ، ويمكن استبدالهم.

نادي النجم سجل بالفعل الحارس علاء الدين أيوب بدلًا من وليد كريدان ، ليحل مشكلة حراسة المرمى بالفريق ، بالإضافة لإمكانية إضافة الحارس أيمن البلبولي في حال عودته للفريق.

أما الوداد المغربي ، فسجل 24 لاعبًا في قائمته و يحق له إضافة 6 لاعبين خلال يناير، الوداد لم يقيد أي لاعب قبل دور المجموعات بسبب أن كل لاعبيه في القائمة المحلية تم قيدهم في افريقيا.