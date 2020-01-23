AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ولفرهامبتون يباغت ليفربول بهدف التعادل من رأسية خيمينيز .. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 11:16 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
سجل فريق ولفرهامبتون هدف التعادل في شباك ضيفه ليفربول، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج "، على أرضية ملعب "مولينيو".

جاء هدف التعادل من عرضية متقنة من قبل الإسباني أداما تراوري، ليستقبلها  راؤول خيمينيز برأسه في الشباك.

جدير بالذكر أن هدف الشوط الأول الوحيد جاء مبكرًا بالتحديد في الدقيقة 7، من ركلة ركنية مررها ترنت أرنولد إلى داخل منطقة الجزاء على القائم الأول لمرمى ولفرهامبتون سددها هندرسون برأسية قوية إلى أعلى يمين مرمى باتريسيو.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب، منذ 30 عاما.

ولم يتذوق فريق ليفربول مرارة الهزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخاض 22 مباراة هذا الموسم، فاز خلالهما في 21 لقاء، وتعادل في لقاء وحيد، كان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة  1 - 1، في الدور الأول.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع بـ 34 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباراة مجنونة | ولفرهامبتون يقلب تأخره ويفوز على مانشستر سيتي 3-2 .. فيديو

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون

محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام وولفرهامبتون

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

التشكيل الرسمي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون

ولفرهامبتون ضد ليفربول.. الريدز يتقدم بعد مرور 7 دقائق

ترشيحاتنا

حكم النوم على جنابة حتى الصباح

شاهد.. تامر أمين يحبس دموعه على الهواء.. اعرف السبب

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس.. عودة الحارس الأمين لقائمة الفريق الافريقية.. قرار الاستبدال فى صالح الأبيض

إيران ترد على تهديد واشنطن بقتل خليفة قاسم سليماني

كورونا يضرب العالم.. خريطة الدول التي تسلل إليها الفيروس القاتل

مفاجأة.. تعرف على ضيف خالد الغندور في أول حلقة من برنامج زملكاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل