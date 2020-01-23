AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

هشمت رأسها.. مصرع طفلة سقطت عليها أسطوانة غاز في كفر الشيخ

الخميس 23/يناير/2020 - 11:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان

شهدت قرية البكاروة التابعة لمركز البرلس بكفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حين لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوط أسطوانة غاز، عليها من الطابق الثالث، ونقلت إلى المستشفى، جثة هامدة، وتوفت متأثرة بإصابتها.


وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا، من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "م.م"، 8 سنوات، مقيمة بقرية البكاروة، إلى مستشفى برج البرلس، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، وكسر بعظمة الجمجمة، وتوفيت متأثرة بإصابتها، حال محاولة إنقاذ حياتها.


وكشفت تحريات رجال المباحث تحت إشراف، العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، أنه أثناء قيام زوجة عم الطفلة، بتغيير أسطوانة الغاز، قامت بإلقائها من شرفة الطابق الثالث، إلى الشارع، دون قصد، سقطت فوق الطفلة المجني عليها، فسقطت غارقة في دمائها.


بانتداب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي، تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ، إثر سقوط أسطوانة الغاز عليها، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 1193 لسنة 2020، جنح مركز البرلس، وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفل سقط من الطابق الرابع بمنزل سكني بالمحلة

بسبب لهوه.. سقوط طفل من الطابق الثالث في الدقهلية

غرقت في شبر ميه.. مصرع طفلة أثناء لهوها بالمنزل في كفر الشيخ

حوادث اليوم.. مصرع عامل شنقا بإحدى قرى الدقهلية.. ووفاة مندوب مبيعات وإصابة والده وشقيقه بسوهاج في حادث انقلاب سيارة

سقط من الطابق السادس.. مصرع مبيض محارة أثناء عمله بـ كفر الشيخ

ضحايا اليوم.. سائق يقتل زميله ويدفنه في الصحراء لسرقة سيارته بسوهاج.. ومصرع مبيض محارة أثناء عمله بكفر الشيخ.. وشاب ينتحر بالحبة السامة في الإسكندرية

ترشيحاتنا

ميدو يعلن انتهاء علاقته بقناة الأهلي

شاهد.. أحدث ظهور لـ خديجة حفيدة غادة عبد الرازق

كاف يزف خبرا سارا لـ الزمالك بشأن كهربا وأيمن حفني

الصحة تواجه كورونا.. طوارئ بـ الحميات واستعدادات على منافذ الجمهورية لفرز الوافدين

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

سيد عبد الحفيظ يكشف موعد التجديد لفتحي والحاوي وموقف صالح ومارسيلو .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل