هشمت رأسها.. مصرع طفلة سقطت عليها أسطوانة غاز في كفر الشيخ

شهدت قرية البكاروة التابعة لمركز البرلس بكفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حين لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوط أسطوانة غاز، عليها من الطابق الثالث، ونقلت إلى المستشفى، جثة هامدة، وتوفت متأثرة بإصابتها.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا، من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "م.م"، 8 سنوات، مقيمة بقرية البكاروة، إلى مستشفى برج البرلس، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، وكسر بعظمة الجمجمة، وتوفيت متأثرة بإصابتها، حال محاولة إنقاذ حياتها.





وكشفت تحريات رجال المباحث تحت إشراف، العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، أنه أثناء قيام زوجة عم الطفلة، بتغيير أسطوانة الغاز، قامت بإلقائها من شرفة الطابق الثالث، إلى الشارع، دون قصد، سقطت فوق الطفلة المجني عليها، فسقطت غارقة في دمائها.





بانتداب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي، تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ، إثر سقوط أسطوانة الغاز عليها، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 1193 لسنة 2020، جنح مركز البرلس، وتولت النيابة التحقيق.