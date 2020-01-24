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انتشار الأزمات القلبية وأسبابها وكيفية الوقاية منها.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:52 م
الكتور جمال شعبان
الكتور جمال شعبان
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نورهان رأفت

قال الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب ، علي خلفية اسباب الاصابه المفاجئة بالأزمات القلبية المنتشرة، إن عند حدوث صدمات القلب فيما يعرف بمتلازمة القلوب المجروحة، ليس مجرد تشبيه بل يحدث بالفعل، وذلك عند الاصابة بأزمات نفسية او عاطفية تؤدي لتدفق شديد  في الدم، ومن ثم يؤدي لتكسير في القلب.


وأضاف الدكتور جمال شعبان خلال حواره لبرنامج "الجمعة في مصر" الذي يذاع علي فضائيه "ام بى سى مصر"، ان الموت المفاجئ من  اصعب الاشياء التي تحدث للإنسان ،يتسبب بفاجعة كبيرة للأهالي، لأنه يكون بطيئا وغير متوقع.


وأشار الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب، الي ان من الناحية الطبية الموت المفاجئ تحت سن 35، سببه اختلال كهربائي في القلب ، موضحا ان عمر الانسان هو في الأصل عبارة عن نبضات قلبية.


أوضح الدكتور جمال شعبان، أن السبب الثاني اختلال في توصيل الأملاح والأيونات للقلب، موضحا ان من اصعب الاعراض الدوخة وانسحاب الروح.


وأكد الدكتور جمال شعبان أنه من الممكن الوقاية من الأزمات القلبية ، ومن مرض القلب يمكن أن يشخص ويعالج حتي بعد اكثر من عمليه جراحيه، ولا يعتبر نهاية الحياة .

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