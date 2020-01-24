منح جديدة للحصول على درجة الدكتوراه من الصين.. اِعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح الدكتوراه المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، في عدد من المجالات الدراسية المتنوعة، والتي شملت التخصصات الآتية:





- علوم الحاسب الآلي

- بناء الشبكات المعلوماتية

- علوم الهندسة البحرية

- الميكانيكية

- الكهربية

- الهندسة الصناعية

- العلاج الطبيعي

- دراسة اللغة الصينية وآدابها.









على أن يكون آخر موعد للتقدم لهذه المنح 10/ 2/ 2020، بحيث يتم تسليم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات، ولن يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد الإلكتروني، ويشترط فى المتقدم للمنح:









1- لا تزيد سن المتقدم عن 32 سنة في 1/9/2020.





2- يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.





3- أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها.





4- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين.





5- ألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف في 1/9/2020.





6- اجتياز المرشح لـ 60 درجة في IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.









وتشمل المنحة تقديم الجانب الصيني ( منحة شهرية تقدر بمبلغ 3500 يوان صينية قابلة للزيادة، مع إعفاء الطالب من رسوم التسجيل، ورسوم القيد السنوى لحضور المحاضرات والدراسات، وكذلك إعفاءه من تكاليف المواد الدراسية المحددة، و نفقات الإقامة المقررة، فضلًا عن توفير خدمة العلاج الطبى بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية.









كما تحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصينى” طبقًا للبرنامج التنفيذى، كما لا تتحمل البعثات أية نفقات للأسرة، ولا تشمل نفقات السفر ذهاب وعودة .