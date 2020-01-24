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تعليم

منح جديدة للحصول على درجة الدكتوراه من الصين.. اِعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:04 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح الدكتوراه المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، في عدد من  المجالات الدراسية المتنوعة، والتي شملت التخصصات الآتية: 

- علوم الحاسب الآلي
- بناء الشبكات المعلوماتية
- علوم الهندسة البحرية
- الميكانيكية
- الكهربية
- الهندسة الصناعية
- العلاج الطبيعي
- دراسة اللغة الصينية وآدابها.


على أن يكون آخر موعد للتقدم لهذه المنح 10/ 2/ 2020، بحيث يتم تسليم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات، ولن يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد الإلكتروني، ويشترط فى المتقدم للمنح:


1- لا تزيد سن المتقدم عن 32 سنة في 1/9/2020.

2- يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

3- أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها.

4- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين.

5- ألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف في 1/9/2020.

6- اجتياز المرشح لـ 60 درجة في IBT  أو 6  درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.


وتشمل المنحة تقديم الجانب الصيني ( منحة شهرية تقدر بمبلغ 3500 يوان صينية قابلة للزيادة، مع إعفاء الطالب من رسوم التسجيل، ورسوم القيد السنوى لحضور المحاضرات والدراسات، وكذلك إعفاءه  من تكاليف المواد الدراسية المحددة، و نفقات الإقامة المقررة، فضلًا عن توفير خدمة العلاج الطبى بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية.


كما تحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصينى” طبقًا للبرنامج التنفيذى،  كما لا تتحمل البعثات أية نفقات للأسرة، ولا تشمل نفقات السفر ذهاب وعودة .
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