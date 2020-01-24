فخر الدين بن يوسف على رأس قائمة الاسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى قائمة لاعبيه التى ستشارك فى مباراة الاتحاد السكندرى ضمن اياب دور الثمانية لكأس محمد السادس للاندية .





شهدت القائمة انضمام الوافد الجديد فخر الدين بن يوسف بعد ساعات من انضمامه للفريق.





وجاءت القائمة كالتالى ..





حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى – محمود عبد المنصف





خط الدفاع .. باهر المحمدى – ابراهيم ابو اليزيد – محمد مجدى الجمل – احمد ايمن – محمود البدرى – محمد هاشم.





خط الوسط .. عماد حمدى – محمود دونجا – محمد بيومى – محمد مخلوف – همام طارق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – محمد صادق



