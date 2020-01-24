AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فخر الدين بن يوسف على رأس قائمة الاسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:14 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى قائمة لاعبيه التى ستشارك فى مباراة الاتحاد السكندرى ضمن اياب دور الثمانية لكأس محمد السادس للاندية .

شهدت القائمة انضمام الوافد الجديد فخر الدين بن يوسف بعد ساعات من انضمامه للفريق.

وجاءت القائمة كالتالى ..

حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى – محمود عبد المنصف

خط الدفاع .. باهر المحمدى – ابراهيم ابو اليزيد – محمد مجدى الجمل – احمد ايمن – محمود البدرى – محمد هاشم.

خط الوسط .. عماد حمدى – محمود دونجا – محمد بيومى – محمد مخلوف – همام طارق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – محمد صادق

فى خط الهجوم .. فخر بن يوسف – وجية عبد الحكيم – محمد الشامى – بينسون شيلونجو .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة الجزيرة الإماراتي

الإسماعيلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة الجزيرة في كأس محمد السادس

تعرف على دكة بدلاء الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتى بالبطولة العربية

احمد مدبولي يتدرب مع ناشئي الاسماعيلي.. تعرف على السبب

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

قائمة الإسماعيلى لمواجهة الإعلاميين.. وجه جديد وعودة صادق

ترشيحاتنا

الجنيه يسدد ضربة قوية للدولار.. توقعات 2020 تبشر بمفاجآت سارة

بشير التابعي يكشف حقيقة بيع لاعبي الزمالك "مباراة الستة" لـ الأهلي

بعد إجرائه جراحة..علاء مبارك يكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس السابق

عاجل .. زلزال قوي يضرب تركيا

باكيا.. أشرف بن شرقي يخرج من تشكيل مباراة مازيمبي للإصابة

شاهد.. محمد صلاح يعلن مفاجأة لجمهوره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه