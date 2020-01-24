الرئيس العراقى من روما: نرفض سياسة الإملاءات وفرض الإرادة

التقى الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتى فى العاصمة الايطالية روما.





وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الإقليمية والدولية والأزمات التي تشهدها المنطقة، كما تم التطرق إلى أبعاد قرار مجلس النواب العراقي لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، وأهمية دعم استقرار العراق واحترام سيادته وقراره المستقل.





وأكد الرئيس العراقى، حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة ترتكز على تقديم المصالح الوطنية العليا بعيدًا عن الإملاءات وفرض الإرادات، واحترام السيادة والاستقرار وفقًا للمصالح المشتركة بيننا وبين دول الجوار والأصدقاء والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يعد خطوة حاسمة للقضاء على التطرف والصراع الذي قد يضرنا جميعًا.





ولفت برهم صالح إلى وجوب تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقدمه إيطاليا في دعمها للعراق بمختلف المجالات.





بدوره، أكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على دعم سيادة واستقرار العراق، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتحقيق السلام ومنع التوتر في المنطقة، لافتًا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في الحرب على الإرهاب ومنع عودة تهديده لشعوب المنطقة والعالم مجددًا.





كان رئيس الجمهورية العراقية، وصل إلى إيطاليا اليوم بعد اختتام مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.