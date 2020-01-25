أهم الاخبار.. تفاصيل اتهام عايدة رياض بالدعارة.. حقيقة التنازل عن تردد الفضائية المصرية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من يوم السبت 25 يناير 2019، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:

مؤسس إذاعة القرآن الكريم.. وفاة الإذاعي محمد عبدالعزيز عبدالدايم





توفى مساء أمس الجمعة، الإذاعي الكبير محمد عبد العزيز عبد الدايم، مؤسس ورئيس شبكة القرآن الكريم.. ويعتبر الإذاعي محمد عبد العزيز عبد الدايم أحد رواد البرامج الدينية بالتلفزيون المصري، ومؤسس ورئيس شبكة القرآن الكريم.

تطويرها بأبنائها.. الوطنية للإعلام: لا استغناء عن أي عامل ولا صحة للتنازل عن تردد الفضائية المصرية





نفت الهيئة الوطنية للإعلام، ما أشيع حول التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة تطوير البرامج، بالقناة مشيرًا إلى أن القناة هي إحدى أدوات القوة الناعمة للإعلام الوطني وتستهدف الجمهور داخل مصر وخارجها ولا يمكن التنازل عنها لأية جهة.

بمطار القاهرة وشرم الشيخ والأحوال المدنية.. اليوم بدء تفعيل ماكينة إصدار شهادات الميلاد والوفاة





تبدأ وزارة الداخلية اليوم، تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة التى استحدثتها الوزارة لاستخراج نسخ من شهادات الميلاد والوفاة خلال دقيقة واحدة.

حازم إمام : فرجاني ساسي بعيد عن مستواه ولازم "يركن"





علق حازم أمام لاعب نادي الزمالك على تعادل فريقه مع نادي تي بي مازيمبي الكونغولي ، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سر ارتداء شيكابالا قميص باسم آدم في مباراة مازيمبي..فيديو





قال الإعلامي، هاني حتحوت، إن محمود عبدالمنعم "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك، ارتدي قميصا يحمل اسم، آدم، خلال مباراة مازيمبي الكونغولى.

ايمونيكي يصل القاهرة تمهيدا لقيادة مصر المقاصة.. تفاصيل





وصل ايمانويل ايمونيكي المدير الفني السابق لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم ونجم نادي الزمالك السابق الى القاهرة من أجل تولي القيادة الفنية لفريق المقاصة خلال الفترة المقبلة.

بعد 30 عاما .. عايدة رياض تكشف تفاصيل اتهامها في قضية دعارة .. فيديو





كشفت الفنانة عايدة رياض تفاصيل جديدة حول قضية الدعارة التي اتهمت بها وتم سجنها وخرجت بعدها براءة وذلك منذ 30 عاما.

احلام ترتدي مجوهرات بقيمة 7 ملايين دولار في حفلها بالسعودية.. صور





كشف برنامج ET بالعربي في تقرير خاص ان الفنانة الإماراتية أحلام ارتدت مجوهرات في حفلها بموسم الرياض مجوهرات تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكي، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.

وفاة الفنانة اعتدال المصري.. والعزاء اليوم بالحامدية الشاذلية





توفيت منذ ساعات الفنانة اعتدال المصري ومن المقرر إقامة العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية اليوم السبت.. يشار إلى أن الفنانة اعتدال المصري، خريجة فنون مسرحية وعملت في الدراما التلفزيونية وقدمت عدد من الأعمال منها، "الشارع الجديد، أبو العلا 90،لا إله إلا الله"، الخروج من الدائرة، البحث عن عبده، وآخر أعمالها كان مسلسل "نحن لا نزرع الشوك"، الذي شاركت فيه عام 1998.