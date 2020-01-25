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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

من الأفراد حتى مدير الأمن.. أسيوط أرض الشهداء والبطولة.. يتصدر نشرة صباح البلد

السبت 25/يناير/2020 - 09:03 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

المصري اليوم
اجتماع الخرطوم: ملامح اتفاق على جدول زمني لملئ سد النهضة

أخبار اليوم
الشهر المقبل.. مصر تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي لجنوب إفريقيا

أخبار اليوم
من الأفراد حتى مدير الأمن.. أسيوط أرض الشهداء والبطولة

الأهرام
وزيرة الصحة: إنشاء أول مصنع لمشتقات البلازما

صدى البلد
التضامن: تنفيذ حملة إنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى بكل المحافظات

بوابة الوطن
مصر تشارك في اجتماع مجلس إدارة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

الشروق
وفاة الإذاعي الديني محمد عبد العزيز عبد الدايم

الجمهورية أونلاين
تمثال للفرعون المصري محمد صلاح في أشهر متاحف العالم

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