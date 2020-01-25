من الأفراد حتى مدير الأمن.. أسيوط أرض الشهداء والبطولة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





اجتماع الخرطوم: ملامح اتفاق على جدول زمني لملئ سد النهضة





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الشهر المقبل.. مصر تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي لجنوب إفريقيا





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من الأفراد حتى مدير الأمن.. أسيوط أرض الشهداء والبطولة





الأهرام

وزيرة الصحة: إنشاء أول مصنع لمشتقات البلازما





صدى البلد

التضامن: تنفيذ حملة إنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى بكل المحافظات





بوابة الوطن

مصر تشارك في اجتماع مجلس إدارة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب





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وفاة الإذاعي الديني محمد عبد العزيز عبد الدايم





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تمثال للفرعون المصري محمد صلاح في أشهر متاحف العالم





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