أوقفوا_قطع_أرزاق_السودانيين يتصدر تويتر.. ومغردون: قطر تقود مخططات شيطانية للفتنة

تحاول قناة الجزيرة خلق حالة من التوتر بين البلدان العربية من خلال نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات، حيث نشرت أخبارا عن اختفاء عدد من أبناء الشعب السوداني بعد الهجرة إلى الإمارات بحجة العمل في شركة حراسة.





ودشن عدد من الشعب السوداني المقيم في عدد من الدول العربية #أوقفوا_قطع_أرزاق_السودانيين ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا في مصر والدول العربية، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.









وجاءت التغريدات كالتالى:







الامارات الشقيقة تدعم سوداننا بكل الطرق لكن مخططات اخوانية شيطانية تريد الفتن والوقيعة مع الإمارات بالادعاء الكاذب ان الامارات لها شركة تستقطب السودانيين لتدربهم وترسلهم لليمن وليبيا كمرتزقة ومن يرفض لا يعلم مسيرة





#أوقفواقطعأرزاق_السودانيين





قطر لديها عدة محاولات للارهاب تورط نفسها بهذه المحاولات اكثر مثل محاولة ضباط الاستخبارات القطريه وتهريبهم لقيادات النظام السابق بجوازات سفر قطريه والان تريد تشويه الامارات وادعائها انها تقوم بتجنيد الشباب السوداني للحرب ف ليبيا واليمن

#أوقفواقطعأرزاق_السودانيين





قناة الجزيره من جديد لا تنتهى من نشر الاشاعات والفتن وتتهم الامارات الشقيقه بااخذ السودانين بحجة العمل فى شركه حراسيه ويقومو بااخذهم للحرب ف ليبيا واليمن ولكن هذه اشاعات من قطر وتخطيطات من جماعة الاخوان

#أوقفواقطعأرزاق_السودانيين





العلاقه بين دولتنا السودان والامارات علاقه قويه وساهمت الامارات ف انتشار السلامفى السودان ومن المستحيل ان نخوننا دولة الامارات لانها ليست قطر الارهابيه كل هدفها انتشار الارهاب والفتن بين الدول

#أوقفواقطعأرزاق_السودانيين