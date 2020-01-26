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رياضة

حلم الأولمبياد .. موعد مباراة منتخب اليد أمام تونس في نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

الأحد 26/يناير/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يلتقي منتخب مصر لكرة اليد ، نظيره التونسي في مواجهة نارية في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ، والتي تستضيفها تونس ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد ، بتوقيت القاهرة ، والسادسة بتوقيت تونس ، وتذاع المباراة الحاسمة عبر قناتي التونسية والمغربية الفضائية .

وقد تمكن  منتخب مصر من تحقيق الفوز في كل مبارياته بالدور الأول حيث تغلب على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19 ، ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الجزائر ليواصل سلسلة الانتصارات بالفوز 30-27.

ويتأهل بطل أمم إفريقيا إلى أولمبياد طوكيو فيما يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث تصفيات ، بينما يتأهل أصحاب الـ6 مراكز الأولى إلى بطولة كأس العالم بمصر 2021.

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من، كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

وكذا يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر ، وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر  وفى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.
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