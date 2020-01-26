نجم الأهلي السابق: أمر وحيد ينقص فايلر ليتخطى حسن شحاتة





وأضاف ضياء عبد الصمد في تصريحات لقناة "تايم سبورت": "أنه يتمنى رؤية جملة فنية محفوظة لـ لاعبي الأهلي، مشددا على أن الأهلي يقدم أداء فنيا عاليا لكن دون تكرار للجمل الفنية".







وتابع أن فايلر يجب أن يدرب اللاعبين على عدد من الجمل الفنية التي يجب أن يحفظها اللاعبين ويقومون بتكرارها كل مباراة، مشددا على أنه في حال قيامه بهذا سيتخطى العديد من المدربين أبرزهم حسن شحاته المدير الفني الأسبق للمنتخب الأول.





وأكمل أن تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادي دجلة، قام بهذا الشيء الموسم الماضي، ما أجبر جميع المحللين الرياضين على الإشادة به على الرغم من ضعف نتائج الفريق.





ويلتقى الأهلى اليوم النجم الساحلى بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.











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أكد ضياء عبد الصمد، نجم الأهلي السابق، أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، مدرب مميز ورائع، ولكن ينقصه أمر وحيد لتكتمل به كل عناصر المدير الفني العالمي.