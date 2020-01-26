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أخبار العالم

مفوضية حقوق الإنسان في العراق تصدر بيانا بشأن أعمال العنف في المظاهرات

الأحد 26/يناير/2020 - 03:15 م
مفوضية حقوق الانسان
مفوضية حقوق الانسان في العراق تصدر بيانا بشأن أعمال العنف في
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، عن "استشهاد" ١٢ متظاهرا في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، وإصابة ٢٣٠ من المتظاهرين والقوات الأمنية، كما أشارت إلى وجود ٨٩ حالة اعتقال في صفوف المتظاهرين.

ووفقا لـ " السومرية نيوز"، قالت المفوضية في بيان لها إنها "مستمرة في توثيق التظاهرات الحاصلة في بغداد وعدد من المحافظات"، معربة عن أسفها وقلقها البالغ "للأحداث التي رافقتها والتي أدت إلى سقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية والذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

وأوضحت المفوضية، أنها "وثقت استشهاد ١٢ متظاهرا منهم تسعة شهداء في محافظة بغداد وثلاثة شهداء في محافظة ذي قار"، مضيفة أنها "وثقت اصابة ٢٣٠ من المتظاهرين والقوات الأمنية منهم 118 في بغداد و78 في ذي قار و 34 في محافظة البصرة، بالاضافة الى حصول ٨٩ حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة".

ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق "الأطراف كافة الى وقف اي شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن اي تصادم يؤدي الى سقوط ضحايا والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة"، مشددة على "إيقاف الانتهاكات في حقوق الانسان والتي تؤدي الى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
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