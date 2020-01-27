تعرف على الخريطة السياحية في بني سويف.. كيف تقضي إجازة نصف العام؟

هناك العديد من الأماكن الطبيعية والأثرية التي تستطيع من خلها الأسرة قضاء أجازة منتصف العام بين التنقل بين تلك الأماكن داخل المحافظة ودون أدني تكلفة ويأتي في مقدمة الأماكن وأجملها من حيث الطبيعة والورود مزرعة سدس والتي يطلق عليها "سدس الأمراء" والتي أنشئت عام 1962 في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر على مساحة 279 فدانا كنواة بحثية إرشادية لخدمة أغراض البحث والإرشاد الزراعي، والتي تعتبر ضمن أكبر 4 محطات بحثية للمحاصيل الحقلية التابعة لمركز البحوث الزراعية على مستوى مصر والشرق الأوسط.





وعلى بعد ما يقرب من ثلاثين كيلومتر جنوب مدينة بني سويف، اتخذ الملك الراحل "فاروق"، استراحته داخل مزرعة "سدس الأمراء"، في مواجهة مبنى الوحدة المحلية لقرية سدس، التابعة لدائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، لتكون قبلته التي يشعر فيها بالهدوء والراحة النفسية، بسبب موقعها بين الخضرة والجمال.





الاستراحة كان يزورها الملك فاروق للإقامة بها بين الحين والآخر وسط موقعها المتميز والمحاطة بمئات الأفدنة المزروعة بمختلف أنواع الزراعات والحدائق ومزارع الحيوانات والطيور ومناحل تربية نحل العسل، والبعد عن زخم المدينة، فضلا عن تواجد عدد آخر من الاستراحات الصغيرة داخل مزرعة "سدس"، كانت مخصصة للحراسة وبعضا من كان يصطحبهم الملك فاروق معه فترة إقامته.





وتعد الاستراحة ثروة أثرية وقيمة فنية نادرة تتميز بطابع معماري فريد وموقع براق وسط الزراعات.





وهي كانت قبلة للزائرين قديمًا من الوزراء والشخصيات العامة، وكان أول من زارها عقب ثورة يوليو 1952 المهندس سيد مرعي، وزير الزراعة آنذاك ثم تلاه عدد من الوزراء على مدار الأعوام الماضية كما كان من المعتاد قضاء محافظي بني سويف ليوم شم النسيم بهذه الاستراحة وسط المساحات الخضراء.





وتأتي حديقة الحيوان ببني سويف في المرتبة الثانية والتي افتتحت عام 1997، وتعد مزارا ترفيهيا طوال العام للمواطنين الذين تزداد اعدادهم خلال احتفالات شم النسيم والأعياد.





وتضم الحديقة حيوانات وطيور منها " الأسود والضباع والزواحف والقردة والنسانيس، والكابوشى،، واللاما الأهليه، والكباش الأروية، والنعام، والعصافير الملونة، والحمام، والحصان الصغير، وكذلك التمساح والأوز والبجع وفرس النهر" السيد قشطة" التى تسبح جميعها داخل البحيرات الثلاث، بالإضافة إلى بيت الزواحف وبه أنواع من الثعابين والسلاحف داخل اقفاصها وكذلك الأسود والضباع، فضلا عن الملاهى وحديقة الأطفال، كما يحرص رواد الحديقة على التقاط الصور التذكارية بجوار اقفاص الحيوانات والبحيرات الثلاث.





ويأتي كورنيش النيل في المرتبة الثانية داخل مدينة بني سويف العاصمة وتم تطويره تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع " ممشى أهل مصر "مشروع قومى تنفذه وزارة الرى، بالتعاون مع معهد بحوث النيل، التابع للمركز القومى للبحوث المائية، بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، إذ أنهت محافظة بنى سويف، المرحلة الأولى من التطوير، وجار تنفيذ المرحلة الثانية، لاستكمال جميع أعمال تطوير كورنيش النيل، التى تشمل 5 كيلومترات. ليكون متنفسا حضاريا للمواطنين ، المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل أضفت عليه شكلا حضاريا، ونتج عنها جذب العائلات والشباب إلى الكورنيش، والوقوف لساعات بامتداد طريق الكورنيش، للإستمتاع بالشمس وهواء النيل واستقلال المراكب الشراعية بالإضافة إلى التقاط الصور الجماعية والفردية وذلك برغم برودة الطقس.





وفي مركز بني سويف تعتبر محمية كهف وادي سنور، من أحد الكهوف النادرة عالميًا، والفريد من نوعه، فهو لا يوجد مثيل له فى العالم سوى كهف في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وآخر بلبنان وذلك لان به تكوينات صخرية تكونت عبر ملايين السنين وهو مكان سياحى جذاب يضاف إلى الأماكن السياحية بمحافظة بنى سويف, حيث تم وضع المحمية على خريطة مصر السياحية علي أساس أنها عبارة عن كهف طبيعي كبير نتج من تأثير عوامل الإذابة للحجر الجيرى الأيوسينى المتواجد بمنطقة جبل سنور شرق النيل ببنى سويف.





وفي مركز الواسطي شمال المحافظة يوجد هرم ميدوم بالواسطي شمال محافظة بني سويف وهو أثر غريب الشكل، استكمل بناؤه سنفرو، الأب المؤسس للأسرة الرابعة ، حيث كان قد بدأ بناؤه آخر ملوك الأسرة السابقة، له شكل خاص جدا يبدو كهرم مدرج ولكنه مكسو من الخارج؛ ويعتبر أول هرم كامل وهو اقدم من اهرامات الجيزة.





أما باقي مراكز المحافظة سواء ببا وسمسطا والفشن وناصر وإهناسيا فيعتمد أهايهم علي الحدائق العامة والمتنزهات ، كما أنتشرت في تلك المراكز الحدائق الخاصة الاستثمارية والتي لا يستطيع المواطن العادي دخولها الا دفع تذكرة دخول ولكن الغالب علي تلك الحدائق أن أسعارها متوسطة وفي متناول الجميع.