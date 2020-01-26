السيسي يتابع جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وكذلك التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الجارية بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.



