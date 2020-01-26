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أخبار البلد

السيسي يتابع جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي

الأحد 26/يناير/2020 - 06:16 م
الرئيس السيسى خلال
الرئيس السيسى خلال الاجتماع
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محمد عبد المنعم
اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وكذلك التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الجارية بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الدولة للإنتاج الحربي عرض خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في شتى القطاعات، فضلًا عن خطط وسياسات تطوير التصنيع من خلال تبادل الخبرات والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.
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